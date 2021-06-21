AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu okullarda mı yapılacak? AÖF yaz okulu kayıt yenileme işlemlerine dair tarih belli oldu. Anadolu Üniversitesi binlerce AÖF öğrencisini ilgilendiren gelişmeyi duyurdu. AÖF yaz okulu kayıtları 5 ile 9 Temmuz arasında yapılacağı duyuruldu. Kayıt tarihlerinin açıklanmasından sonra AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online olarak uzaktan mı yapılacağı araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi bu konuya da netlik kazandırdı. Peki AÖF sınavları uzaktan mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları internetten online mi yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu okullarda mı yapılacak? AÖF yaz okulu kayıt yenileme işlemlerine dair tarih belli oldu. Anadolu Üniversitesi binlerce AÖF öğrencisini ilgilendiren gelişmeyi duyurdu. AÖF yaz okulu kayıtları 5 ile 9 Temmuz arasında yapılacağı duyuruldu. Kayıt tarihlerinin açıklanmasından sonra AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online olarak uzaktan mı yapılacağı araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi bu konuya da netlik kazandırdı. Peki AÖF sınavları uzaktan mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları internetten online mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi binlerce öğrenciyi ilgilendiren çok önemli bir duyuruda bulundu. Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruya göre AÖF yaz okulu kayıtlarının tarihleri belli oldu. AÖF yaz okulu kayıt döneminin 5-9 Temmuz arasında yapılacağı açıklandı. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oması ile sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı merak konusu oldu. Vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle binlerce kişi eğitimlerine yüz yüze olarak devam etmeye başlamıştı. Peki AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu okullarda mı yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili açıklama yaptı. AÖF öğrncileri bu habere sevinmedi. Binlerce AÖF öğrencisi AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? sorusuna yanıt arıyordu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi. "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

AÖF yaz okulu okullarda mı yapılacak?

Bir milyondan fazla öğrenci AÖF sistemi ile eğitimlerine devam ediyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle sınavlar ve bazı zorunlu dersler online olarak yapılmıştı.T arihlerin açıklanması ile birlikte binlerce AÖF'li yaz okulunun yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? AÖF yaz okulu sınavı internetten uzaktan mı yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak?

Binlerce kişi sosyal medyada karara tepki gösterdi

AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasından sonra binlerce AÖF'li sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. #aöfyazokuluonlineolsun etiketi ile binlerce kişi sesleribi duyurmaya çalıştı. AÖF'liler sınavların uzaktan online olarak yapılmasını talep etti. İşte o mesajlardan bazıları;

* "Kronik hastaligi olan engelliyim Meğer virüsten korkanlar sadece biz mişiz geri kalan kimsenin umrunda bile değil ben nefes almak istiyorum ! kalabalık ortama girmek istemiyorum."

* "Yaz Okulu daha önce belirtilen tarihlerde ve online olarak yapılsın. Hiç bir uygulama ve karar insan sağlığından önemli değildir."

* "Örgün eğitimler online iken aöf öğrencileri neden yüz yüze yapılıp erteleniyor? Biz öğrenci değilmiyiz!"

* "Bütün okulların yaz okulu sınavları online olurken biz AÖF öğrencileri neden yüz yüze giriyor sınavlara bu adaletsizlik binlerce kronik hasta var salgın tamamen ortadan kalkmadan daima risk demektir 4.dalga ?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.