AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Bir milyondan fazla AÖF öğrencisini ilgilendiren çok önemli duyuru Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri yapılan açıklama ile netleşti. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama binlerce AÖF öğrencisini endişelendirdi. Açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı belirtildi. Peki 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? 2021 AÖF (Açıköğretim fakültesi) yaz okulu sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavları uzaktan mı yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Bir milyondan fazla AÖF öğrencisini ilgilendiren çok önemli duyuru Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri yapılan açıklama ile netleşti. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama binlerce AÖF öğrencisini endişelendirdi. Açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı belirtildi. Peki 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? 2021 AÖF (Açıköğretim fakültesi) yaz okulu sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavları uzaktan mı yapılacak?

Bir milyondan fazla aktif öğrenci sayısı ile Türkiye'nin en geniş öğrenci ağına sahip olan Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Binlerce AÖF öğrencisi yaz okulu kayıt tarihlerini merakla beklerken konu ile ilgili Anadolu Üniversitesinden bir açıklama geldi. Açıklama ile AÖF yaz okulu kayıt tarihleri netleşti. Ancak duyuru bazı öğrencileri de üzdü. Korona virüs salgını nedeniyle sınavlar bir süredir internet ortamında uzaktan yapılıyordu. Alınan yeni karar binlerce öürenciyi endişelendirdi. Peki ama 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri netlik kazandı. Kayıtlar 5 Temmuz'da başlayacak 9 Temmuz'da sona erecek.

2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

2021 AÖF yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağını merak eden öğrencilere Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuru ile yanıt vermiş oldu. Üniversiteden yapılan açıklmada şöyle denildi; "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

AÖF yaz okulu yüz yüze mi yapılacak?

Yapılan açıklamaya bakılırsa AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak yapılacak. AÖF sınavlarında eski sisteme dönüleceği belirliyor.

Binlerce kişi sosyal medyada karara tepki gösterdi

AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasından sonra binlerce AÖF'li sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. #aöfyazokuluonlineolsun etiketi ile binlerce kişi sesleribi duyurmaya çalıştı. AÖF'liler sınavların uzaktan online olarak yapılmasını talep etti.

İşte o mesajlardan bazıları;

* "Kronik hastaligi olan engelliyim Meğer virüsten korkanlar sadece biz mişiz geri kalan kimsenin umrunda bile değil ben nefes almak istiyorum ! kalabalık ortama girmek istemiyorum."

* "Yaz Okulu daha önce belirtilen tarihlerde ve online olarak yapılsın. Hiç bir uygulama ve karar insan sağlığından önemli değildir."

* "Örgün eğitimler online iken aöf öğrencileri neden yüz yüze yapılıp erteleniyor? Biz öğrenci değilmiyiz!"

* "Bütün okulların yaz okulu sınavları online olurken biz AÖF öğrencileri neden yüz yüze giriyor sınavlara bu adaletsizlik binlerce kronik hasta var salgın tamamen ortadan kalkmadan daima risk demektir 4.dalga ?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.