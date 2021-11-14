AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav tarihi belli oldu mu? AÖF vize sınavları ne zaman
Tüm dünyayı sarsan kovid-19 salgını nedeniyle bazı sınavlar online yapıldı peki AÖF vize sınavları online mi yapılacak? Detaylar haberimizde...
2021-11-14 21:38:21
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitimine devam eden milyonlarca öğrenci Güz Yarıyılı ara sınavlarında ter dökecek. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları yani vizeleri için gün sayan öğrenciler konu hakkında bilgi almak için internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
Söz konusu sınav için AÖF yerlerinin bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.
27-28 Kasım'da yapılacak sınavın ardından 15 Kasım'da yapılacak sınavların yerlerinin açıklanması bekleniyor.
İlgili bilgiler daha sonra yapılacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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