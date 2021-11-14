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TIMETURK / EĞİTİM / AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav tarihi belli oldu mu? AÖF vize sınavları ne zaman

AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav tarihi belli oldu mu? AÖF vize sınavları ne zaman

Tüm dünyayı sarsan kovid-19 salgını nedeniyle bazı sınavlar online yapıldı peki AÖF vize sınavları online mi yapılacak? Detaylar haberimizde...

2 Saat Önce
2021-11-14 21:38:21
AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav tarihi belli oldu mu? AÖF vize sınavları ne zaman

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitimine devam eden milyonlarca öğrenci Güz Yarıyılı ara sınavlarında ter dökecek. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları yani vizeleri için gün sayan öğrenciler konu hakkında bilgi almak için internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...

Söz konusu sınav için AÖF yerlerinin bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

27-28 Kasım'da yapılacak sınavın ardından 15 Kasım'da yapılacak sınavların yerlerinin açıklanması bekleniyor.

İlgili bilgiler daha sonra yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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