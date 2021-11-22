AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF ara sınav takvimi ve sınav giriş belgesinde

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavlarına katılım sağlayacak binlerce AÖF'lü sınavlara çalışırken bir yandan hem sınav tarihini hem de sınava girecekleri okulların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?