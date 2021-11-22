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AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF ara sınav takvimi ve sınav giriş belgesinde

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavlarına katılım sağlayacak binlerce AÖF'lü sınavlara çalışırken bir yandan hem sınav tarihini hem de sınava girecekleri okulların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

27 Dakika Önce
2021-11-22 11:02:20
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF ara sınav takvimi ve sınav giriş belgesinde

Anadolu Üniversitesi'nin bu yılki AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimliler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin güz dönemi ara sınavına kısa bir süre sonra katılım sağlayacak. Sınavlar 27 Kasım ve 28 Kasım'da yapılacak. Sınav öncesi en merak edilen konulardan biri de AÖF sınav giriş yerleri...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılacaktır. Takipte kalınız.' açıklaması yapıldı.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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