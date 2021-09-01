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TIMETURK / EĞİTİM / AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

YKS üniversite yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. Bir bölüme yerleşen adaylar üniversite kaydı yaptırmak için sabırsızlanıyor. Bu yıl yine en fazla öğrenci AÖF'ye kayıt olacak. Binlerce kişi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bölümlere yerleşti. AÖF kayıtlarının ne zaman başladığını merak eden adaylar internetten AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

2 Saat Önce
2021-09-01 17:53:24
AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

YKS üniversite yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. Bir bölüme yerleşen adaylar üniversite kaydı yaptırmak için sabırsızlanıyor. Bu yıl yine en fazla öğrenci AÖF'ye kayıt olacak. Binlerce kişi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bölümlere yerleşti. AÖF kayıtlarının ne zaman başladığını merak eden adaylar internetten AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

AÖF kayıtlarının ne zaman başlayacağı binlerce kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Binlerce kişi halen AÖF'de değişik bölümlerde okumaya devam ediyor. Yeni üniversite yerleştirme sonuçları ile birlikte binlerce kişi daha AÖF'ye kaydolacak. Peki AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

AÖF 2. ünüversite kayıtları ne zaman?

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı ikinci üniversite kayıtları https://aoskayit.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden online gerçekleşecek. İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

AÖF nedir?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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