AÖF kayıt yenileme tarihi | AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihini merak eden ve takip eden binlerce öğrenci detayları araştırıyor. Bugün itibariyle başlayan kayıt yenileme ekranını haber detayında öğrenebilirsiniz. Kayıt yenileme nereden yapılır link nereden ulaşılır? AÖF kayıt yenileme detayları...

AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihini merak eden ve takip eden binlerce öğrenci detayları araştırıyor. Bugün itibariyle başlayan kayıt yenileme ekranını haber detayında öğrenebilirsiniz. Kayıt yenileme nereden yapılır link nereden ulaşılır? AÖF kayıt yenileme detayları...

AÖF kayıt yenileme tarihi

Açıköğretim Fakültesi Kayıt yenileme 7 Şubat Pazartesi günü başladı. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren işlemin son tarihi olarak ise 18 Şubat olarak belirlendi.

AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin giriş yaptıktan sonra 45 AKTS'i geçmeyecek şekilde ders seçimi yapması isteniyor. Ders (Ekle/Sil) işlemi ardından kaydedilen dersler için sonradan harç yatırılıyor.

Bölüme göre değişiklik gösteren harç ücretleri banka hesabından harç yatırmak istediğinizde karşınıza çıkacaktır. .