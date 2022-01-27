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AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

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AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

AÖF yani Açıköğretim Fakülteleri normal üniversitelerden farklı olarak sınav yoluyla mezun vermektedirler. Öğrenciler sınavlara kendi başlarına çalışarak girerler. Açıköğretim Fakültelerinde ikinci dönem başlamak üzereyken öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini merak etmekte. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

2 Saat Önce
2022-01-27 13:29:13
AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

Özel veya ekonomik nedenlerle birçok kişi üniversiteyi dışardan okumaktadır. Açık öğretim Fakültelerinden eğitim görerek ve sınavlara girilerek tamamlanan bu sistemde öğrenciler tıpkı normal üniversite bitirmiş gibi diploma almaktadır. Açıköğretim Fakülteleri ilk dönemi sona erdiğinden dolayı öğrenciler ikinci dönemin kayıt yenileme tarihini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor 2022?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat 2022 tarihinde saat 09.00'dan itibaren online olarak başlayacak. AÖF 2022 Bahar dönemi kayıtları 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

2021-2022 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF ders seçimi 2022 nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenilme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek. Otomasyona öğrenci ya da e-devlet şifresi ile giriş yapılacaktır. Öğrenciler 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra ödeme bilgileri oluşacak.

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