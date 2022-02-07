AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?

Bugün (7 Şubat 2022) başlayan AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme süreci ise 18 Şubat'ta son bulacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF ) çalışma takvimine göre 2021-2022 ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme süreci 7 Şubat (bugün) günü başladı. Peki, AÖF kayıt yenileneme nasıl yapılır, harç ücretleri ne kadar?

Bugün başlayan kayıt yenilme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme süreci ise 18 Şubat'ta son bulacak. İşte, bölümlerin harç ücretleri...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Öğrenciler 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF HARÇ ÜCRETLERİ 2022

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir. .