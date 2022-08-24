AÖF kaydı nasıl yapılır? İkinci üniversiteye nasıl kayıt olunur? 2022 AÖF kayıt tarihleri

Bu yıl Açıköğretim Fakülteleri’ne (AÖF) kayıt yaptıracak olan öğrenciler 2022 AÖF kayıt günlerini araştırıyorlar. Peki AÖF kaydı nasıl olur? İkinci üniversiteye nasıl kayıt olunur? İşte 2022 AÖF detayları…

Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler, AÖF kayıtları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyorlar. 2022 AÖF kayıtlarına dair tüm detaylar 2022 AÖF kayıt takvimi ile birlikte belli oldu. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kaydı nasıl yapılacak? İşte AÖF kayıt tarihi ve ücretiyle ilgili detaylar…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı akademik takvimi araştırmaları hız kazandı. 22 Ağustos itibariyle YKS yeni kayıt, İkinci Üniversite, Anadolu YÖS öğrencileri kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. AÖF kayıtları elektronik ortamda çevrimiçi olarak yapılacak.

AÖF kayıt nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, öğretim yılı başında kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak veya e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilmektedir. Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi gereken aday öğrenciler ise ödeme yaptıktan sonra banka dekontuyla birlikte istenen belgeleri ilgili birimin kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2022 AÖF kayıtları ne zaman?

AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme işlemleri ise 3 Ekim 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği tutarlar resmi internet sitesinde belli oldu.