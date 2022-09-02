AÖF ikinci üniversite kayıt son gün ne zaman? AÖF kayıtları ne zaman bitiyor?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıtları, kayıt yenileme ve ikinci üniversite işlemleri öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? AÖF ikinci üniversite kayıt günü ne zaman son? İşte AÖF kayıtları hakkında detaylar…

2022-2023 Eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Anadolu Üniversitesi'nden ikinci üniversite programlarına giriş, sınavsız başvuru ve kayıt tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Peki, AÖF kayıtlar ne zaman son gün? AÖF 2022 ikinci üniversite sınavsız başvuru ve kayıtları ne zaman bitiyor? İşte 2022 AÖF kayıt takvimi…

2022-2023 AÖF kayıt tarihi

Anadolu Üniversitesi tarafından ikinci üniversite kayıtlarına dair açıklama yapıldı. Peki İkinci üniversite kaydı son gün ne zaman? İkinci üniversite kayıt tarihi nasıl?

AÖF ikinci üniversite kayıt takvimi

Ön lisans ve lisans mezunlarına sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlayan Anadolu Üniversitesi, yeni dönemde öğrencilerini bekliyor.

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ‘İkinci Üniversite' programlarına giriş, sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri için son gün merak ediliyor. AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 17 Ekim gününe kadar online olarak yapılmaya devam edecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatırılır?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.