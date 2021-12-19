DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alzaymırdan korunmak için bunlar yapın
Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
Avustralya'da uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Varank, stabilize silahlı kule sistemini test etti
Hamsinin kilosu 60 lirayı gördü
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Şampiyon gibi
Tutuklanan Gülen'in yelpazecisi Zengin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
Çorum FK - Adıyaman 1954 Spor maçı canlı yayınlanacak mı?
Eskişehirspor - Ankara Demir maçı canlı yayınlanacak mı?
Rizespor - Yeni Malatyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
DSÖ duyurdu: Omicron varyantı 89 ülkede
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban’a çağrı
Göçük meydana gelen maden ocağını işleten şirketten açıklama
ASELSAN'ın ürettiği cihaz, Türksat 5B ile 'tarih yazacak'
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu

TIMETURK / EĞİTİM / Antalya'da okullar tatil mi? 20 Aralık kar tatili açıklaması

Antalya'da okullar tatil mi? 20 Aralık kar tatili açıklaması

Antalya'da birçok yol kar yağışı nedeniyle kapandı. Antalya valiliği kar yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki ama Antalya'da okullar tatil mi? Antalya Valiliği 20 Aralık kar tatiliyle ilgili açıklama yaptı mı? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-19 10:40:07
Antalya'da okullar tatil mi? 20 Aralık kar tatili açıklaması

Antalya'da birçok yol kar yağışı nedeniyle kapandı. Antalya valiliği kar yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki ama Antalya'da okullar tatil mi? Antalya Valiliği 20 Aralık kar tatiliyle ilgili açıklama yaptı mı? İşte merak edilen detaylar...

Antalya'da okullar tatil mi?

Antalya Valiliği kar yağışı konusunda duyuru yayınladı. Duyuruda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (18.12.2021) akşam geç saatlerden itibaren Serik ve Gazipaşa kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Manavgat ve Alanya kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, hortum, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." sözlerine yer verildi.

Fakat Antalya Valiliği kar tatili konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Duyurunun yayınlanmasının ardından detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş