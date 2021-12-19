Antalya'da okullar tatil mi? 20 Aralık kar tatili açıklaması

Antalya'da birçok yol kar yağışı nedeniyle kapandı. Antalya valiliği kar yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki ama Antalya'da okullar tatil mi? Antalya Valiliği 20 Aralık kar tatiliyle ilgili açıklama yaptı mı? İşte merak edilen detaylar...

Antalya'da birçok yol kar yağışı nedeniyle kapandı. Antalya valiliği kar yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki ama Antalya'da okullar tatil mi? Antalya Valiliği 20 Aralık kar tatiliyle ilgili açıklama yaptı mı? İşte merak edilen detaylar...

Antalya'da okullar tatil mi?

Antalya Valiliği kar yağışı konusunda duyuru yayınladı. Duyuruda; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (18.12.2021) akşam geç saatlerden itibaren Serik ve Gazipaşa kıyılarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Manavgat ve Alanya kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, hortum, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." sözlerine yer verildi.

Fakat Antalya Valiliği kar tatili konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Duyurunun yayınlanmasının ardından detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.