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TIMETURK / EĞİTİM / Antalya'da bugün okullar tatil mi? 9-10 Şubat Antalya'da okul var mı? Antalya Valiliği kar tatili açıklaması

Antalya'da bugün okullar tatil mi? 9-10 Şubat Antalya'da okul var mı? Antalya Valiliği kar tatili açıklaması

Antalya'da bugün okullar tatil mi? Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartlarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Gece saatlerinden itibaren yağışın devam etmesi Antalya'da yaşayan halkı olumsuz etkiledi. Peki ama Antalya'da bugün, yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği 9-10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte merak edilen Antalya kar tatili açıklaması...

33 Dakika Önce
2022-02-09 09:05:46
Antalya'da bugün okullar tatil mi? 9-10 Şubat Antalya'da okul var mı? Antalya Valiliği kar tatili açıklaması

Antalya'da bugün okullar tatil mi? Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartlarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Gece saatlerinden itibaren yağışın devam etmesi Antalya'da yaşayan halkı olumsuz etkiledi. Peki ama Antalya'da bugün, yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği 9-10 Şubat kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte merak edilen Antalya kar tatili açıklaması...

Antalya'da bugün okullar tatil mi?

Antalya'da yaşanan yağış ve yer yer etkili lodos sonucu hayat olumsuz etkileniyor. Binlerce öğrenci bugün ya da yarın okulun olup olmadığını merak ediyor.

Antalya Valiliği duyuru olarak Meteorolojik bir uyarı yayınladı. Duyuru;

Yapılan son meteorolojik değerlendirmel göre; rüzgarın Antalya'da 08.02.2022 Salı gününden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09.02.2022 Çarşamba günü kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği , 10.02.2022 akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9-10 Şubat Antalya'da okul var mı?

Antalya Valiliği hava şartlarının kötü olmasına karşın bir duyuruda bulundu. Fakat okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Açıklamanın ardından internet sitemizden bütün detayları öğrenebilirsiniz.

antalyada okullar tatil mi .

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