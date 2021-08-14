Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Akdeniz Bölgesi’nin incisi Antalya’nın en prestijli üniversitelerinden birisi olan Antalya Bilim Üniversitesi, eşsiz kampüsleri ve öğrencilere sunmuş olduğu konforlu eğitim hayatı ile dikkatleri üzerine çekmekte.

Antalya'nın göbeğinde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi 21 Temmuz 2010 tarihli resmî gazete kararıyla Antalya'da kurulmuş olan ikinci üniversite ve ilk vakıf üniversitelerinden birisi olarak bilinmektedir. Tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler için Antalya Bilim Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Antalya Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları neler? İşte tüm detaylar…

Antalya Bilim Üniversitesinde eğitim görmenin birçok avantajları bulunmakta. Bunlar arasında zengin sosyal ve sportif birçok aktiviteler, her aradığınızı kolayca bulabileceğiniz zengin bilgi içerikli kütüphaneler, başarılı akademik personeller ile en iyi şekilde öğrenim görme, çeşitli burs imkanları, geniş ve ferah okul bahçesi, öğrencilerin rahatlıkla ders öğrenecekleri geniş sınıflar ve daha birçok imkanlar ile yeni eğitim öğretim yılında tercih yapabilecek yeni öğrencilerine kapılarını açmakta.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler var?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Turizm Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi

Meslek Yüksekokulu

Diş Hekimliği Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları

ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 5 502,10682 14.418 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu) SAY 8 479,64065 30.100 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 456,49464 48.914 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli) SAY 42 432,45734 69.917 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 430,34647 71.718 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 416,82067 83.757 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (Burslu) (Burslu) EA 24 415,71670 20.263 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SÖZ 10 415,09975 6.650 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 7 391,98772 107.717 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 386,76874 113.252 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 385,09735 59.156 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 11 365,10544 98.180 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 136 353,22895 124.852 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 349,94618 132.635 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 344,46863 146.147 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (Burslu) (Burslu) TYT 5 336,33006 286.798 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 332,80872 186.252 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 9 331,48141 188.614 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 5 329,01163 188.917 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 6 321,89384 206.318 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu) TYT 8 319,34322 362.798 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (Burslu) (Burslu) TYT 6 312,43462 399.755 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 38 302,31618 248.807 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu) TYT 6 300,43014 472.713 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) TYT 6 299,41266 479.619 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (Burslu) (Burslu) TYT 9 298,11429 488.497 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 8 297,82845 490.331 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) EA 6 297,62360 302.036 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 30 296,57942 263.079 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (Burslu) (Burslu) TYT 6 295,56110 505.965 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu) TYT 9 291,38439 536.061 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 290,24864 279.957 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) (Burslu) TYT 3 289,28031 552.185 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu) TYT 9 288,35721 559.216 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 285,41994 293.563 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 29 284,04922 297.525 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 29 283,23369 299.907 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (Burslu) (Burslu) TYT 6 280,94866 618.918 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) EA 59 272,81318 427.712 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 42 267,81595 737.655 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 264,13902 774.161 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu) TYT 5 260,05495 816.509 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 59 255,33233 543.136 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 47 249,64533 931.788 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 51 240,49042 474.284 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 240,21689 1.042.544 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 232,82822 1.132.558 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 51 229,34681 1.176.624 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 226,20499 1.217.765 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) SAY 28 225,59848 571.319 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 223,03402 1.259.865 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 219,26516 882.553 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 29 217,21927 905.605 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 25 215,15772 926.595 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adalet (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 213,11428 1.393.553 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 34 212,02007 1.408.740 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uçuş Harekat Yöneticiliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) TYT 12 209,43163 1.444.597 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SÖZ 55 205,16825 812.956 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) EA 34 199,89361 988.555 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 196,00404 1.634.231 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25

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