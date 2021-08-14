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TIMETURK / EĞİTİM / Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Akdeniz Bölgesi’nin incisi Antalya’nın en prestijli üniversitelerinden birisi olan Antalya Bilim Üniversitesi, eşsiz kampüsleri ve öğrencilere sunmuş olduğu konforlu eğitim hayatı ile dikkatleri üzerine çekmekte.

43 Dakika Önce
2021-08-14 08:36:43
Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

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Antalya'nın göbeğinde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi 21 Temmuz 2010 tarihli resmî gazete kararıyla Antalya'da kurulmuş olan ikinci üniversite ve ilk vakıf üniversitelerinden birisi olarak bilinmektedir. Tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler için Antalya Bilim Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Antalya Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları neler? İşte tüm detaylar…

Antalya Bilim Üniversitesinde eğitim görmenin birçok avantajları bulunmakta. Bunlar arasında zengin sosyal ve sportif birçok aktiviteler, her aradığınızı kolayca bulabileceğiniz zengin bilgi içerikli kütüphaneler, başarılı akademik personeller ile en iyi şekilde öğrenim görme, çeşitli burs imkanları, geniş ve ferah okul bahçesi, öğrencilerin rahatlıkla ders öğrenecekleri geniş sınıflar ve daha birçok imkanlar ile yeni eğitim öğretim yılında tercih yapabilecek yeni öğrencilerine kapılarını açmakta.

Antalya Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler var?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Turizm Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi

Meslek Yüksekokulu

Diş Hekimliği Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları

ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)

SAY

5

502,10682

14.418

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu)

SAY

8

479,64065

30.100

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SAY

8

456,49464

48.914

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli)

SAY

42

432,45734

69.917

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SAY

6

430,34647

71.718

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SAY

6

416,82067

83.757

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Hukuk (Burslu) (Burslu)

EA

24

415,71670

20.263

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SÖZ

10

415,09975

6.650

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SAY

7

391,98772

107.717

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SAY

6

386,76874

113.252

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

EA

11

385,09735

59.156

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

EA

11

365,10544

98.180

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)

EA

136

353,22895

124.852

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

EA

6

349,94618

132.635

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

EA

6

344,46863

146.147

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Aşçılık (Burslu) (Burslu)

TYT

5

336,33006

286.798

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

SAY

42

332,80872

186.252

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu)

SAY

9

331,48141

188.614

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

EA

5

329,01163

188.917

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

SAY

6

321,89384

206.318

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)

TYT

8

319,34322

362.798

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Anestezi (Burslu) (Burslu)

TYT

6

312,43462

399.755

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

SAY

38

302,31618

248.807

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu)

TYT

6

300,43014

472.713

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)

TYT

6

299,41266

479.619

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Fizyoterapi (Burslu) (Burslu)

TYT

9

298,11429

488.497

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)

TYT

8

297,82845

490.331

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)

EA

6

297,62360

302.036

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (Burslu)

SAY

30

296,57942

263.079

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diyaliz (Burslu) (Burslu)

TYT

6

295,56110

505.965

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)

TYT

9

291,38439

536.061

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

SAY

34

290,24864

279.957

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) (Burslu)

TYT

3

289,28031

552.185

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu)

TYT

9

288,35721

559.216

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

SAY

34

285,41994

293.563

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

SAY

29

284,04922

297.525

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

SAY

29

283,23369

299.907

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Adalet (Burslu) (Burslu)

TYT

6

280,94866

618.918

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)

EA

59

272,81318

427.712

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

42

267,81595

737.655

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

34

264,13902

774.161

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu)

TYT

5

260,05495

816.509

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

EA

59

255,33233

543.136

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

47

249,64533

931.788

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)

SAY

51

240,49042

474.284

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

51

240,21689

1.042.544

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

51

232,82822

1.132.558

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

51

229,34681

1.176.624

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

34

226,20499

1.217.765

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)

SAY

28

225,59848

571.319

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

34

223,03402

1.259.865

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

EA

34

219,26516

882.553

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

EA

29

217,21927

905.605

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

EA

25

215,15772

926.595

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Adalet (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

34

213,11428

1.393.553

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

34

212,02007

1.408.740

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Uçuş Harekat Yöneticiliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)

TYT

12

209,43163

1.444.597

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)

SÖZ

55

205,16825

812.956

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

EA

34

199,89361

988.555

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

25

196,00404

1.634.231

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)

TYT

25

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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