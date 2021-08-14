Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor
Akdeniz Bölgesi’nin incisi Antalya’nın en prestijli üniversitelerinden birisi olan Antalya Bilim Üniversitesi, eşsiz kampüsleri ve öğrencilere sunmuş olduğu konforlu eğitim hayatı ile dikkatleri üzerine çekmekte.
2021-08-14 08:36:43
Antalya'nın göbeğinde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi 21 Temmuz 2010 tarihli resmî gazete kararıyla Antalya'da kurulmuş olan ikinci üniversite ve ilk vakıf üniversitelerinden birisi olarak bilinmektedir. Tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler için Antalya Bilim Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Antalya Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları neler? İşte tüm detaylar…
Antalya Bilim Üniversitesinde eğitim görmenin birçok avantajları bulunmakta. Bunlar arasında zengin sosyal ve sportif birçok aktiviteler, her aradığınızı kolayca bulabileceğiniz zengin bilgi içerikli kütüphaneler, başarılı akademik personeller ile en iyi şekilde öğrenim görme, çeşitli burs imkanları, geniş ve ferah okul bahçesi, öğrencilerin rahatlıkla ders öğrenecekleri geniş sınıflar ve daha birçok imkanlar ile yeni eğitim öğretim yılında tercih yapabilecek yeni öğrencilerine kapılarını açmakta.
Antalya Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Turizm Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Hukuk Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları
ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
5
|
502,10682
|
14.418
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Diş Hekimliği (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
8
|
479,64065
|
30.100
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
8
|
456,49464
|
48.914
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Diş Hekimliği (Ücretli) (Ücretli)
|
SAY
|
42
|
432,45734
|
69.917
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
6
|
430,34647
|
71.718
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
6
|
416,82067
|
83.757
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Hukuk (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
24
|
415,71670
|
20.263
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SÖZ
|
10
|
415,09975
|
6.650
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
7
|
391,98772
|
107.717
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
6
|
386,76874
|
113.252
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
11
|
385,09735
|
59.156
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
11
|
365,10544
|
98.180
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Hukuk (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|
EA
|
136
|
353,22895
|
124.852
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
6
|
349,94618
|
132.635
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
6
|
344,46863
|
146.147
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
5
|
336,33006
|
286.798
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
SAY
|
42
|
332,80872
|
186.252
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
9
|
331,48141
|
188.614
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
5
|
329,01163
|
188.917
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
6
|
321,89384
|
206.318
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
8
|
319,34322
|
362.798
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Anestezi (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
6
|
312,43462
|
399.755
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
SAY
|
38
|
302,31618
|
248.807
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
6
|
300,43014
|
472.713
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
6
|
299,41266
|
479.619
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Fizyoterapi (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
9
|
298,11429
|
488.497
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
8
|
297,82845
|
490.331
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|
EA
|
6
|
297,62360
|
302.036
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|
SAY
|
30
|
296,57942
|
263.079
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Diyaliz (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
6
|
295,56110
|
505.965
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
9
|
291,38439
|
536.061
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
SAY
|
34
|
290,24864
|
279.957
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
3
|
289,28031
|
552.185
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
9
|
288,35721
|
559.216
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
SAY
|
34
|
285,41994
|
293.563
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
SAY
|
29
|
284,04922
|
297.525
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
SAY
|
29
|
283,23369
|
299.907
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Adalet (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
6
|
280,94866
|
618.918
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|
EA
|
59
|
272,81318
|
427.712
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
42
|
267,81595
|
737.655
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
34
|
264,13902
|
774.161
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|
TYT
|
5
|
260,05495
|
816.509
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
EA
|
59
|
255,33233
|
543.136
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
47
|
249,64533
|
931.788
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|
SAY
|
51
|
240,49042
|
474.284
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
51
|
240,21689
|
1.042.544
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
51
|
232,82822
|
1.132.558
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
51
|
229,34681
|
1.176.624
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Diyaliz (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
34
|
226,20499
|
1.217.765
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Pilotaj (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)
|
SAY
|
28
|
225,59848
|
571.319
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
34
|
223,03402
|
1.259.865
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
EA
|
34
|
219,26516
|
882.553
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
EA
|
29
|
217,21927
|
905.605
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
EA
|
25
|
215,15772
|
926.595
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Adalet (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
34
|
213,11428
|
1.393.553
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
34
|
212,02007
|
1.408.740
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Uçuş Harekat Yöneticiliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|
TYT
|
12
|
209,43163
|
1.444.597
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|
SÖZ
|
55
|
205,16825
|
812.956
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
EA
|
34
|
199,89361
|
988.555
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
25
|
196,00404
|
1.634.231
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|
TYT
|
25
|
|
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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