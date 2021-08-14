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TIMETURK / EĞİTİM / Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Başkentin en prestij üniversitelerin birisi olan Ankara Bilim Üniversitesi başarılı akademik personelleri ve geniş kampüsü ile yeni öğrencilerini beklemekte.

39 Dakika Önce
2021-08-14 08:39:51
Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

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Ankara Bilim Üniversitesi 21 Nisan 2016 tarihinde Ankara Yenimahalle'de kuruldu. Ankara Bilim Üniversitesin kuruluş amacı; “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standartve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş vakıf üniversitesidir. Geniş derslikleri, kütüphaneleri,birbirinden güzel etkinlikler ve kampüsleri ile öğrencilere konforlu bir hayat sunmakta.Tercih yapacak öğrenciler tarafından Ankara Bilim Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sizler için Ankara Bilim Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Ankara Bilim Üniversitesi Bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ankara Bilim Üniversitesi taban ve başarı sıralaması nedir? İşte tüm detaylar…

Ankara Bilim Üniversitesi Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredatlar

Mühendislik ve Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Hukuk Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Ankara Bilim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puan

Sıralama

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.)

SAY

8

446,7574

57372

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yazılım Mühendisliği (Burslu İng.)

SAY

8

435,523

67222

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.)

SAY

20

415,344

85118

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.)

SAY

6

414,1121

86269

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.)

SAY

8

406,069

93812

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.)

DİL

6

404,8261

14382

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Psikoloji (Burslu İng.)

EA

8

390,9735

49297

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yazılım Mühendisliği (%50 İnd. İng.)

SAY

8

380,6257

119951

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Psikoloji (%50 İnd. İng.)

EA

8

346,7233

140501

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu İng.)

EA

8

345,0992

144585

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd. İng.)

DİL

6

340,1655

33109

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.)

SÖZ

8

337,084

91209

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu İng.)

EA

7

334,5776

172656

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.)

SAY

6

331,0417

189331

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu İng.)

SÖZ

8

327,7798

115598

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.)

SAY

34

326,1419

198165

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd. İng.)

EA

8

300,3977

290147

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Psikoloji (Ücretli İng.)

EA

34

298,5519

297993

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yazılım Mühendisliği (Ücretli İng.)

SAY

34

297,0085

261971

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd. İng.)

EA

7

282,6113

373230

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli İng.)

EA

34

239,2974

673208

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.)

SÖZ

8

233,3931

626504

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İnd. İng.)

SÖZ

8

211,6588

793936

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Endüstri Mühendisliği (Ücretli İng.)

SAY

28

Dolmadı

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli İng.)

EA

31

Dolmadı

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli İng.)

SÖZ

34

Dolmadı

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.)

SÖZ

34

Dolmadı

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli İng.)

DİL

28

Dolmadı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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