Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor
Başkentin en prestij üniversitelerin birisi olan Ankara Bilim Üniversitesi başarılı akademik personelleri ve geniş kampüsü ile yeni öğrencilerini beklemekte.
2021-08-14 08:39:51
Ankara Bilim Üniversitesi 21 Nisan 2016 tarihinde Ankara Yenimahalle'de kuruldu. Ankara Bilim Üniversitesin kuruluş amacı; “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standartve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş vakıf üniversitesidir. Geniş derslikleri, kütüphaneleri,birbirinden güzel etkinlikler ve kampüsleri ile öğrencilere konforlu bir hayat sunmakta.Tercih yapacak öğrenciler tarafından Ankara Bilim Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sizler için Ankara Bilim Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Ankara Bilim Üniversitesi Bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ankara Bilim Üniversitesi taban ve başarı sıralaması nedir? İşte tüm detaylar…
Ankara Bilim Üniversitesi Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Müfredatlar
Mühendislik ve Mimarlık
Güzel Sanatlar ve Tasarım
Hukuk Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Ankara Bilim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
|
Üniversite Adı
|
Bölüm
|
Puan Türü
|
Kont.
|
Taban Puan
|
Sıralama
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.)
|
SAY
|
8
|
446,7574
|
57372
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yazılım Mühendisliği (Burslu İng.)
|
SAY
|
8
|
435,523
|
67222
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.)
|
SAY
|
20
|
415,344
|
85118
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.)
|
SAY
|
6
|
414,1121
|
86269
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|
SAY
|
8
|
406,069
|
93812
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.)
|
DİL
|
6
|
404,8261
|
14382
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Psikoloji (Burslu İng.)
|
EA
|
8
|
390,9735
|
49297
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yazılım Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|
SAY
|
8
|
380,6257
|
119951
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Psikoloji (%50 İnd. İng.)
|
EA
|
8
|
346,7233
|
140501
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu İng.)
|
EA
|
8
|
345,0992
|
144585
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd. İng.)
|
DİL
|
6
|
340,1655
|
33109
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.)
|
SÖZ
|
8
|
337,084
|
91209
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu İng.)
|
EA
|
7
|
334,5776
|
172656
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.)
|
SAY
|
6
|
331,0417
|
189331
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu İng.)
|
SÖZ
|
8
|
327,7798
|
115598
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.)
|
SAY
|
34
|
326,1419
|
198165
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd. İng.)
|
EA
|
8
|
300,3977
|
290147
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Psikoloji (Ücretli İng.)
|
EA
|
34
|
298,5519
|
297993
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yazılım Mühendisliği (Ücretli İng.)
|
SAY
|
34
|
297,0085
|
261971
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd. İng.)
|
EA
|
7
|
282,6113
|
373230
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli İng.)
|
EA
|
34
|
239,2974
|
673208
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.)
|
SÖZ
|
8
|
233,3931
|
626504
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İnd. İng.)
|
SÖZ
|
8
|
211,6588
|
793936
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Endüstri Mühendisliği (Ücretli İng.)
|
SAY
|
28
|
Dolmadı
|
–
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli İng.)
|
EA
|
31
|
Dolmadı
|
–
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli İng.)
|
SÖZ
|
34
|
Dolmadı
|
–
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.)
|
SÖZ
|
34
|
Dolmadı
|
–
|
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf)
|
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli İng.)
|
DİL
|
28
|
Dolmadı
|
–
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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