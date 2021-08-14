Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor

Başkentin en prestij üniversitelerin birisi olan Ankara Bilim Üniversitesi başarılı akademik personelleri ve geniş kampüsü ile yeni öğrencilerini beklemekte.

Ankara Bilim Üniversitesi 21 Nisan 2016 tarihinde Ankara Yenimahalle'de kuruldu. Ankara Bilim Üniversitesin kuruluş amacı; “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standartve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş vakıf üniversitesidir. Geniş derslikleri, kütüphaneleri,birbirinden güzel etkinlikler ve kampüsleri ile öğrencilere konforlu bir hayat sunmakta.Tercih yapacak öğrenciler tarafından Ankara Bilim Üniversitesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sizler için Ankara Bilim Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Ankara Bilim Üniversitesi Bölümleri neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ankara Bilim Üniversitesi taban ve başarı sıralaması nedir? İşte tüm detaylar…

Ankara Bilim Üniversitesi Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Müfredatlar

Mühendislik ve Mimarlık

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Hukuk Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Ankara Bilim Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 8 446,7574 57372 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 8 435,523 67222 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 20 415,344 85118 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 6 414,1121 86269 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 8 406,069 93812 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.) DİL 6 404,8261 14382 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Psikoloji (Burslu İng.) EA 8 390,9735 49297 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 8 380,6257 119951 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Psikoloji (%50 İnd. İng.) EA 8 346,7233 140501 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu İng.) EA 8 345,0992 144585 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd. İng.) DİL 6 340,1655 33109 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Burslu İng.) SÖZ 8 337,084 91209 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu İng.) EA 7 334,5776 172656 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 6 331,0417 189331 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu İng.) SÖZ 8 327,7798 115598 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 34 326,1419 198165 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd. İng.) EA 8 300,3977 290147 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Psikoloji (Ücretli İng.) EA 34 298,5519 297993 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 34 297,0085 261971 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd. İng.) EA 7 282,6113 373230 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli İng.) EA 34 239,2974 673208 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd. İng.) SÖZ 8 233,3931 626504 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İnd. İng.) SÖZ 8 211,6588 793936 Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Ücretli İng.) SAY 28 Dolmadı – Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli İng.) EA 31 Dolmadı – Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli İng.) SÖZ 34 Dolmadı – Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Ücretli İng.) SÖZ 34 Dolmadı – Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli İng.) DİL 28 Dolmadı –

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.