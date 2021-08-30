Yüz yüze eğitimlerin başlamasına sadece günler kala çocuklarını anaokuluna gönderecek olan veliler Anaokulu ne zaman açılacak? sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 2021 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Takvime göre okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başlayacak. Ancak okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında okula daha erken başlayacak. Peki 2021 anaokulları ne zaman başlayacak? Anasınıfları 6 Eylül'de mi başlayacak?

Yüz yüze eğitimlerin başlamasına sadece günler kala çocuklarını anaokuluna gönderecek olan veliler Anaokulu ne zaman açılacak? sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 2021 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Takvime göre okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başlayacak. Ancak okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında okula daha erken başlayacak. Peki 2021 anaokulları ne zaman başlayacak? Anasınıfları 6 Eylül'de mi başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre eğitimler uzaktan eğitim olarak yapıldı. Okuldan uzak kalan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze olarak eğitime başlayacak. Aşılamada yaşanan artış ve vaka sayılarında yaşanan azalış nedeniyle yeni yılda eğitimler yüz yüze olacak. Milli Eğitim Bakanlığı da 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Takvime göre okullar 6 Eylül'de açılacak. Ancak anaokulu (anasınıfı) ve ilkokul 1. sınıflar için durum biraz daha farklı olacak. Peki Anaokulu ne zaman açılacak? 2021 anaokulları ne zaman başlayacak?

ANAOKULU NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre eğitimşler 6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze başlayacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anaokulu öğrencileri gibi 1. sınıflar için de uyum eğitimleri verilecek. 1. sınıf öğrencileri de 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında okulda olacak.

2021-2022 TAKVİMİ

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir. 10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir. 11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

ÖĞRETMENLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

ANAOKULU NEDİR?

Anaokulu, 36-72 aylık çocukları, hayata ve ilkokula hazırlamak için, yarım gün veya tam gün eğitim veren eğitim kurumu. Resmi ya da özel olarak kurulabilirler. Ana sınıfı ile anaokulunu birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlamda anaokulu; tamamen 36-72 aylık çocukların eğitimine göre tasarlanmış ve yapılmış kurumlardır. Bu kurumlarda her şey çocuklara göre düzenlenir. Öğretmenler bu alanda eğitim almış kişilerden ya da geçerli yerlerden sertifika almış eğitimcilerden seçilir. Tam gün ya da yarım gün eğitim verilebilir. Ana sınıfları ise ilkokul bünyesinde açılır ve 48-72 aylık çocuklara yarım gün eğitim verilir. Binanın yapılmasında okul öncesi çocuklarından çok, ilkokul öğrencileri baz alınır. Türkiye'de 0-3 yaş arası çocuklar kreşlere, 3-6 yaş arasındaki çocuklar anaokuluna kabul edilir. ABD'de çocuk yuvalarına 2-5 yaş arası çocuklar gider. ABD'de beş yaşındaki çocukların yüzde 60'ı, dört yaşındakilerin ise yüzde 40'ı anaokuluna gitmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.