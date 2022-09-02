ALES sonuçları nereden öğrenilir? 2022 ALES/2 sonuç öğrenme ekranı | ALES sonuç sorgulama

2022 ALES/2 sonuçları heyecanlı bekleyişin ardından erişime açıldı. ALES/2 oturumuna katılan adaylar, ALES sonucunu öğrenmek için ALES sonuç ekranını araştırıyor. Peki ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ALES/2 sonuç ekranı…

Heyecanlı bekleyişin ardından 2022 ALES/2 sonuçları belli oldu. ALES sınavına giren adaylar şimdi de ALES sonuç ekranına erişim sağlamak istiyor. Peki 2022 ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ALES sonuç öğrenme ekranı nerede? ALES sonuç sorgulama nasıl yapılır?

ALES sınav sonuçları açıklandı

21 Ağustos tarihinde gerçekleştiren 2022 ALES/2 sınav sonuçları bugün erişime açıldı.

ALES sonuç sorgulama ekranı

2022 ALES/2 sınavına giren adaylar sonuçlar için sabırsızlanıyor. ALES sonuçları nasıl öğrenilir merak eden adaylar ALES sınav sonucu sorgulama işlemleri için araştırma yapıyorlar. ALES sonuç öğrenme ekranı için TIKLAYINIZ

ALES 2022 soruları - cevaplarına nereden ulaşılabilir?

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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