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ALES sonuçları açıklandı

2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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25.05.2021 16:06:26
ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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