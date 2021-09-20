ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES zor muydu, kolay mıydı?

19 Eylül 2021 yılında gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ardından adaylar internet üzerinden sınav hakkındaki detayları araştırmaktadır. 150 dakika boyunca sözel ve sayısal sorulardan oluşan 100 soruluk bir test için ter döken adaylar, sınav sonrası puanlarının ne zaman açıklanacağı, puan hesaplamalarının nasıl yapılacağı gibi soruları merak etmektedir. Peki ALES nedir? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES yorumları nelerdir?

Akademik anlamda yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav boyunca adaylar yüz sorudan oluşan sözel ve sayısal soruları çözmek için 150 dakika boyunca ter döktü. Sınava katılan adaylar, sınav sonrası ALES puanlarının nasıl hesaplayacaklarını, ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gibi soruları merak etmektedir. İşte tüm detayları ile ALES puan hesaplama ve ALES hakkındaki yorumlar…

ALES nedir?

19 Eylül 2021 tarihinde birçok lisans öğrencisi Yüksek Lisans başvuruları için gerekli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'na girdi. ALES/2 olarak bilinen sınav, adayların sözel ve sayısal becerilerini ölçmektedir. ÖSYM tarafından yayımlanan karara göre ALES yükseköğretim kurumlarında şu pozisyonalarda göreve gelmek isteyen kişiler için zorunludur;

Öğretim görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Uzman

Çevirici

Eğitim Planlamacısı

ALES'e başvurmak isteyen öğrencilerin öncelikle herhangi bir lisans programından mezun olmuş veyahut mezun olabilecek konumda olan ve yurt dışında lisans eğitimi görerek Türkiye'den denklik almış öğrenciler başvurabilmektedir.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES sonucu puan hesaplama işlemi ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Optik okuyucular vasıtasıyla adayların cevap anahtarları bilgisayar ortamında sıfıra yakın hata ihtimali ile okunacaktır. Puan hesaplamaları yapılırken adayların verdiği yanlış ve doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Her dört yanlış bir doğru cevabı eleyecektir. Bu sayede adaylara ait ham puan elde edilecektir. Daha sonra tüm adayların ham puan ortalamaları ile standart sapması ayrı ayrı hesaplanacaktır. En son işlemde ise adayların nihai puanları ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülecektir. Puanlar dönüştürüldükten sonra adaylar için sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanları hesaplanacaktır.

ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ALES/2 sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde adaylar tarafından görülebilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen adayalar ÖSYM'nin resmi web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden sonuçlara erişebilecek.

ALES zor muydu, kolay mıydı? ALES yorumları nelerdir?

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ALES/2 Türkçe sorularının oldukça zorlayıcı olduğunu göstermektedir. Twitter üzerinden paylaşım yapan adaylar, ALES'in zorluğundan yakınmaktadır. İşte Twitter üzerinden ALES hakkında yapılan bazı yorumlar;

“Descartes sorusunu Descartes bile yapamazdı. #ales2021”

“Gaslighter'ımın Ösym olduğunu fark etmişimdir. #ales2021”

“Bu yoklukta hem saç kestirip hem boya hem fön yaptıran Leman ve arkadaşlarına sinirliyim. 40 sene geçse de mantık sorularını yapamayacağım galiba #Ales2021”

“Hayatımdaki en zor ALES sınavından çıktım. Öncekilere de girmiş biri olarak en zoru kesinlikle buydu. #ales2021”

“50 Türkçe sorusunun tamamı felsefeydi resmen neydi o öyle #ales2021”

“Bir kişiyi ihtiyacımız olduğu için mi severiz, yoksa sevdiğimiz için mi ona ihtiyaç duyarız? Bu soruyu görmek için 145 TL verdim #ales2021”

“Sınavda okuduğum en mantıklı cümle; "Bir kişiyi ihtiyacımız olduğu için mi severiz, yoksa sevdiğimiz için mi ona ihtiyaç duyarız." Erich Fromm #ales2021”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.