ALES ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor 2021? ALES sınavı kaç dakika sürüyor?
Binlerce adayın katılacağı ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar arama motorlarından “ALES sınavı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor 2021? ALES sınavı kaç dakika sürüyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…
2021-11-21 08:28:56
ALES sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği ALES sınavı 21 Kasım tarihinde yapılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı saati ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki 2021 ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor ve sınav süresi kaç dakika?
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ALES sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR VE SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
ALES sınavı 150 dakika sürüyor. 10.15'te başlayan ALES sınavı saat 12.45'te bitecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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