ALES ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor 2021? ALES sınavı kaç dakika sürüyor?

Binlerce adayın katılacağı ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar arama motorlarından “ALES sınavı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor 2021? ALES sınavı kaç dakika sürüyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…