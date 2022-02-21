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ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES ücreti kaç para? ALES kaç TL?

ALES başvuru ücreti ne kadar?2022 ALES ücreti ÖSYM tarafından belirlendi ve açıklandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren harç ücretlerinin fiyatı gündem oldu. Peki ama ALES başvuru ücreti kaç TL olarak belirlendi? ALES başvurusuna kaç para veriliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2 Saat Önce
2022-02-21 12:14:22
ALES başvuru ücreti ne kadar? 2022 ALES ücreti kaç para? ALES kaç TL?

2022 ALES ücreti ÖSYM tarafından belirlendi ve açıklandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren harç ücretlerinin fiyatı gündem oldu. Peki ama ALES başvuru ücreti kaç TL olarak belirlendi? ALES başvurusuna kaç para veriliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ALES başvuru ücreti ne kadar?

17 Nisan'da yapılacak olan ALES/1 için başvurular ÖSYM tarafından alınıyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılan başvuruların ücretleri de belli oldu.

3 Mart tarihine kadar adaylar başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmak isteyen kişilerin ödemesi gereken miktar 185 TL olarak belirlendi.

ALES nedir ve kimler girebilir?

ALES, lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

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