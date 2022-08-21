ALES 2022 ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sonuçları açıklanma tarihi

Bugün 81 il sınav merkezlerinde gerçekleştirilen ALES 2022 sınavına giren adaylar, 'ALES sonuçları ne zaman açıklanır, ALES 2022 hangi gün açıklanacak?' sorularına yanıt arıyorlar. İşte ALES 2022 sonuç açıklanma tarihi…

ALES 2022 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz günleri arasında gerçekleşmişti. Başvurularını yapan adaylar bugün sınava girdiler. Sınavdan çıkan adaylar gözlerini ALES sınav sonuçlarına çevirdiler. Peki 2022 ALES ne zaman açıklanır? ALES 2022 sonuçları hangi gün açıklanacak? ALES sonuç sorgulama nereden yapılır?

2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları 9 Eylül 2022 günü açıklanacak.

ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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