Akademik kadrosunu öğrencilerine 'vakfetti'

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencilerini eğitim süreci ve eğitim sonrası meslek kazanımı alanında donatarak gelecek vizyonu sunmayı misyon edinmiş durumda

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi "Değer verir" mottosuyla akademik çalışmalarını sürdürürken bir taraftan eğitim verdiği öğrencileri sosyal, akademik ve kültürel açıdan daha da geliştirerek gelecek vizyonu oluştururken akademik kadrosuyla da hedeflerini daha ötelere taşımaya kilitlenmiş durumda...

Sosyal-sportif ve kültürel etkinlikler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarıyla farklı kültürlere kapı aralayan üniversitede yabancı dil öğrenme imkanı bulunuyor ve ulusal ve uluslarrası kurum ve kuruluşların toplumsal fayda gözeten bilimsel, kültürel ve sosyal projelere imza atıp fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesine kapı aralanmakta.Sportif başarılara odaklı kurum aynı zamanda binden fazla kültürel ve sosyal etkinlikle öğrencilerin ufkunu genişletiyor.

Ulaşım sorunu yok; araştırmaya zaman çok

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2010 yılında kuruldu.

Kurucu (Mazbut) Vakıflar; Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı- Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı- Nurbanu Valide Sultan Vakfı

Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı

Kuruluş amaçları arasında ise şunlar yer alıyor: Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek. Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.• Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak. Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak.

Güçlü akademik kadro

Üniversitenin güçlü bir akademik kadrosu bulunuyor.Mevcut öğrencilerin yüzde 95'i burslu.Üniversite eğitimine devam ederken şehri keşfetmek için doğru bir seçim olon Üniversite metrobüs, metro ve tüm ulaşım ağlarına kısa sürede ulaşabilecek konumda. Üniversite sanayi işbirliği içinde bir eğitime odaklanırken eğitim ve araştırma süreçlerinde 6 kütüphanesi 90 bin kitap ve 242 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, günlük gazeteler ve film arşivi de öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Hangi yerleşkede hangi bölümler bulunuyor?

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Haliç yerleşkesinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,Mühendislik, Hukuk ve Meslek Yüksek okulu bulunuyor.

Üsküdar Yerleşkesinde; Edebiyat fakültesi,Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bulunuyor.

Topkapı Yerleşkesinde; İslami İlimler Fakültesi Hazırlık sınıfı ve Arapça Öğretmenliği'nin Hazırlık sınıfı bulunmakta.

Kandilli Yerleşkesinde; Güzel Sanatlar Fakültesi

Çamlıca Yerleşkesinde; Hazırlık sınıfları

Fatih Yerleşkesinde; İslami İlimler Fakültesi bulunmakta

Yurt dışı eğitim ve Yaz okulu fırsatları

Hazırlık Programlarında İngilizce ve Arapça Hazırlık yer alıyor.

Yurt dışı eğitim programları ise Erasmus ve Global Değişim Programları ile desteklenmektedir.

İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı olan öğrenciler, akademik yıl sonunda İngilizce dil becerilerini geliştirmek üzere yurt dışına dil eğitimine gönderilirler. Yurt dışı yaz okuluna gönderilen öğrencilerimizin uçak bileti, eğitim ve barınma masrafları üniversitemiz tarafından karşılanır.

Öğrencilere burs desteği

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu'nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslar sözkonusu.

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını

% 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü

% 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını

% 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

Teşvik Bursları;Tercih İndirimi, Akademik Başarı Bursu , Hafızlık Bursu ve YKS Derece Burslarından oluşur.

Destek Burslarında; Spor Bursu,Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu, Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Yakınları İle Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu mevcut.

Bilim Tarıhi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı),Çift Anadal ve Yandal Bursu,Yatay Geçiş Bursu, İçindeki Mimarı Çıkar Bursu da diğer burslardan.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.