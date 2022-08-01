Ağustos ayında öğretmenlere seminer var mı? 2022 ağustos öğretmen seminer tarihi | Öğretmen tatili ne zaman bitiyor?

Ağustos ayında öğretmenlere seminer var mı? MEB takvimi yeni yıla başlayacak öğretmenler için yayımlandı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan seminerlerin, bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki bu yıl öğretmen tatili ne zaman bitiyor ve seminerler ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

MEB takvimi yeni yıla başlayacak öğretmenler için yayımlandı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan seminerlerin, bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki bu yıl öğretmen tatili ne zaman bitiyor ve seminerler ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

Ağustos ayında öğretmenlere seminer var mı?

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan 1 haftalık seminerler için araştırmalar sürüyor. Bu yıl MEB takvimine göre 2022 ağustos ayında seminer olmayacak. Yine takvim bilgilerine göre seminerler 1 Eylül tarihinde başlayacak.

Öğretmen tatili ne zaman bitiyor?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğretmenler 01 Eylül 2022 Perşembe günü çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla öğretmenlerin yaz tatili 1 Eylül Perşembe günü sona ermiş olacak.

Bu kapsamda öğretmenlerin eylül seminerleri 1-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Öğretmen eylül semineri kaç gün?

MEB takviminde yer alan bilgilere göre 1 Eylül günü başlayacak olan seminerler 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Okullarda birinci dönem ne zaman bitecek?

Birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir. Buna ek olarak 1. sınıf öğrencileri 05 Eylül - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri alacağı için erken başlanacak.