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TIMETURK / EĞİTİM / Açıköğretim Sistemi güz dönemi sınavları hafta sonu yapılacak

Açıköğretim Sistemi güz dönemi sınavları hafta sonu yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-11-26 12:22:00
Açıköğretim Sistemi güz dönemi sınavları hafta sonu yapılacak

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavların Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sınav oturumlarının Kovid-19 önlemleri ile titiz bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgın önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak. Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verilecek. Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam edecek. Kovid-19 testi pozitif olan ve Kovid hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınava girecek. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor."

Öğrencilerin sınav giriş bilgilerini "Anadolu mobil" uygulamasından görüntüleyebilecekleri, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinin öğrenci otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF bürolarından alabilecekleri kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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