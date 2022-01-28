Açıköğretim 4 yıllık hangi bölümler var?

Üniversiteyi dışarıdan okuyup mezun olmak isteyen kişiler açıköğretim fakültelerini tercih etmekte. Fakülteler 2 ve 4 yıllık olarak ikiye ayrılıyor. 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar açıköğretim fakültesinde hangi bölümlerin olduğunu merak etmekte. Peki, AÖF 4 yıllık bölümler nelerdir?