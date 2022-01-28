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TIMETURK / EĞİTİM / Açıköğretim 4 yıllık hangi bölümler var?

Açıköğretim 4 yıllık hangi bölümler var?

Üniversiteyi dışarıdan okuyup mezun olmak isteyen kişiler açıköğretim fakültelerini tercih etmekte. Fakülteler 2 ve 4 yıllık olarak ikiye ayrılıyor. 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar açıköğretim fakültesinde hangi bölümlerin olduğunu merak etmekte. Peki, AÖF 4 yıllık bölümler nelerdir?

1 Saat Önce
2022-01-28 14:41:11
Açıköğretim 4 yıllık hangi bölümler var?

4 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak için ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek, TYT'de en az 150 puan, AYT'de en az 180 puan almak gerekmektedir. Yeterli puan alındıktan sonra istediğiniz 4 yıllık bölümü tercih edebilirsiniz. İşte açıköğretim fakültesinde bulunan 4 yıllık bölümlerin listesi…

AÖF 4 yıllık hangi bölümler var?

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Sosyal Hizmet

Anadolu Üniversitesi (Devlet) (ESKİŞEHİR)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Felsefe

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Havacılık Yönetimi

Uluslararası Balkan Üniversitesii (YABANCI) (ÜSKÜP)

Görsel İletişim Tasarımı

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

İktisat

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Grafik Sanatlar

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

İşletme

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Kamu Yönetimi

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

İktisat (Açıköğretim İng)

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Rekreasyon

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

İşletme

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Sağlık Yönetimi

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Sosyal Hizmet

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Sosyoloji

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

İşletme (Açıköğretim İng)

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Maliye

Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM

Tekstil ve Moda Tasarımı

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Sağlık Yönetimi

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim İng)

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Sosyoloji

Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İSTANBUL)

Reklamcılık

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Uluslararası İlişkiler

Atatürk Üniversitesi (Devlet) (ERZURUM)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Çocuk Gelişimi

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Felsefe

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

İktisat

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

İşletme

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim İng)

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Rekreasyon

Yakın Doğu Üniversitesi (KIBRIS-LEFKOŞA)

Tarih

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yakın Doğu Üniversitesi (KIBRIS-LEFKOŞA)

Türk Dili ve Edebiyatı

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ankara Üniversitesi (Devlet)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Sosyoloji

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Ankara Üniversitesi (Devlet)

Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Coğrafya

Anadolu Üniversitesi (Devlet) (ESKİŞEHİR)

Tarih

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Tarih

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