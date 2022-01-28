Açıköğretim 4 yıllık hangi bölümler var?
Üniversiteyi dışarıdan okuyup mezun olmak isteyen kişiler açıköğretim fakültelerini tercih etmekte. Fakülteler 2 ve 4 yıllık olarak ikiye ayrılıyor. 4 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar açıköğretim fakültesinde hangi bölümlerin olduğunu merak etmekte. Peki, AÖF 4 yıllık bölümler nelerdir?
2022-01-28 14:41:11
4 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak için ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek, TYT'de en az 150 puan, AYT'de en az 180 puan almak gerekmektedir. Yeterli puan alındıktan sonra istediğiniz 4 yıllık bölümü tercih edebilirsiniz. İşte açıköğretim fakültesinde bulunan 4 yıllık bölümlerin listesi…
AÖF 4 yıllık hangi bölümler var?
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Sosyal Hizmet
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) (ESKİŞEHİR)
|
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Egzersiz ve Spor Bilimleri
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Felsefe
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Havacılık Yönetimi
|
Uluslararası Balkan Üniversitesii (YABANCI) (ÜSKÜP)
|
Görsel İletişim Tasarımı
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
İktisat
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Grafik Sanatlar
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
İşletme
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Kamu Yönetimi
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
İktisat (Açıköğretim İng)
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Rekreasyon
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
İşletme
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Sağlık Yönetimi
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Sosyal Hizmet
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Sosyoloji
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
İşletme (Açıköğretim İng)
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Maliye
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM
|
Tekstil ve Moda Tasarımı
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Sağlık Yönetimi
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim İng)
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Sosyoloji
|
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) (İSTANBUL)
|
Reklamcılık
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
İş Sağlığı ve Güvenliği
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Uluslararası İlişkiler
|
Atatürk Üniversitesi (Devlet) (ERZURUM)
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Çocuk Gelişimi
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Egzersiz ve Spor Bilimleri
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Felsefe
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
İktisat
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
İnsan Kaynakları Yönetimi
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
İşletme
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim İng)
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Rekreasyon
|
Yakın Doğu Üniversitesi (KIBRIS-LEFKOŞA)
|
Tarih
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
Yakın Doğu Üniversitesi (KIBRIS-LEFKOŞA)
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) ESKİŞEHİR
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
Ankara Üniversitesi (Devlet)
|
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Sosyoloji
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|
Ankara Üniversitesi (Devlet)
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Coğrafya
|
Anadolu Üniversitesi (Devlet) (ESKİŞEHİR)
|
Tarih
|
İstanbul Üniversitesi (Devlet)
|
Tarih
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