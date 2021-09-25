Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları online mı olacak? Açık Lise (AÖL) sınavları e-Sınav merkezinde mi yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı E-sınav salonlarının sayısını arttırıyor. MEB'den yapılan açıklamada E-sınav salonlarından aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek. E-sınav salonları ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavlarının da E-sınav merkezlerinde yapılabileceğini söyledi. Özer açıklamasında 'Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.

Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları online mı olacak? Açık Lise sınavları e-Sınav merkezinde mi yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı E-sınav salonlarının sayısını arttırıyor. MEB'den yapılan açıklamada E-sınav salonlarından aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek. E-sınav salonları ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavlarının da E-sınav merkezlerinde yapılabileceğini söyledi. Özer açıklamasında "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Mili Eğitim Bakanlığı E-sınav merkezlerinin sayısını artırıyor. E-sınav salonlarının sayısı kısa süre içinde 156'dan 500'e çıkarak. E-sınav salon sayısının artması bu salonlardan faydalanacak öğrenci sayısının da artmasını sağlayacak. Açık Lise (AÖL) öğrencileri ve Açık ortaokul öğrencilerinin sınavlarının da E-sınav salonlarında yapılması konusunda çalışmalara başlayabilir.

Açık Lise (AÖL) sınavları e-Sınav merkezinde mi yapılacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il genelinde yapılan yeni salonlarla birlikte e-Sınav salonlarında aynı anda 11 bin kişinin yararlanabileceği belirtildi. 2020'de 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonunun bulunduğu, bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısının ise 4 bin 290 olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını kaydederek "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Açık Lise nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.