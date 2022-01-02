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TIMETURK / EĞİTİM / ABD'de birçok üniversite uzaktan eğitime dönüyor

ABD'de birçok üniversite uzaktan eğitime dönüyor

ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.

4 Saat Önce
2022-01-02 07:36:46
ABD'de birçok üniversite uzaktan eğitime dönüyor

ABD'nin 26 eyaletinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.

Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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