9. sınıf nakil başvuruları başladı mı? 2021 lise nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

2021 LGS yerleştirme sonuçlar 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir liseye yerleştirilemeyen ya da yerleştiği okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler ve veliler 2021 lise nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise nakil işlemleri takvimini açıkladı. Nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenci velileri 2021 lise nakil işlemleri nasıl yapılır sorusunu soruyor. İşte lise nakil işlemleri hakkında detaylar...

2021 LGS yerleştirme sonuçlar 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir liseye yerleştirilemeyen ya da yerleştiği okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler ve veliler 2021 lise nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise nakil işlemleri takvimini açıkladı. Nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenci velileri 2021 lise nakil işlemleri nasıl yapılır sorusunu soruyor.

2021 LGS sınavına giren binlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. LGS yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar bazaı öğrencileri sevindirirken bazılarını ise üzdü. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil işlemleri için kolları sıvadı. 1. nakil işlemi için başvuru yapmak isteyen öğrenciler lise 9. sınıf nakil başvuruları başladı mı? sorusunu soruyor. MEB lise nakil işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki 9. sınıf nakil başvuruları başladı mı? İşte 2021 lise nakil işlemlerine dair tüm detaylar...

9. sınıf nakil başvuruları başladı mı?

Lise nakil işlemleri MEB'in açıkladığı takvime göre başladı. Nakil işlemleri 26 Temmuz 2021'de başlayacak ve 30 Temmuz 2021'de sona erecek. Nakil başvurusu yapan öğernciler sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek.

Lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 02 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2. nakil başvıuruları ne zaman?

Lise 1. nakil işlemlerinde de bir yere yerleşemeyen öğrenciler için 2. nakil başvurusu olacak. Lise 2. nakil başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçları 09 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Lise nakil başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Lise nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenci ve veliler bunun nereden ve nasıl yapılacağını araştıyor. Tercihler, “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihler ayrıca e-devlet üzerinden de yapılabilir. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Lise nakil başvurusunda kaç tercih yapılır?

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

LİSE NAKİL BAŞVURUSU (E OKUL)

LİSE NAKİL BAŞVURUSU (E-DEVLET)

E devletten nakil işlemi nasıl yapılır?

Öncelikle https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir' sitesine gidilir.

Açılan sayfada sol menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Ardından sağ taraftan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

"MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklanır.

Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir. Nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklanır.

Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğine tıklanır.

Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine tıklanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.