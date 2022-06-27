81 ilde meslek liselerine ekmek fabrikası

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretimiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız' dedi.

Özer, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği adına çok kritik olan tarımla ilgili bir hareketi başlatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bu hareketle yeni bir tarım hikayesini ülkeye yaşatacaklarını ifade eden Özer, "Aslında Türkiye'nin mesleki eğitimle ilgili bir sorunu yoktu ama dünyada olup da Türkiye'de olmayan bir süreç yaşandı. Avrupa'ya bakın, Uzak Doğu'ya bakın. Mesleki eğitim, özel sektör tarafından devralınmaya başlandı. Ama Türkiye'de özel sektör maalesef mesleki eğitimi üzerine almak, ona katkıda bulunmak istemedi" diye konuştu.

"Türkiye'de tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştireceğiz"

Özer, yıllarca aşağılanan meslek lisesi öğrencilerinin kara gün dostu olduklarını, tarımda da kara gün dostu olacaklarını söyledi.

Meslek liselerinin, 28 Şubat sürecinin mimarlarına inat patent, marka tasarımı, ihracat ve ülkesinin dertlerini düşündüğünü dile getiren Özer, "Türkiye'de tarım alanında eğitim veren 123 meslek lisemizi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yönetiyoruz. Yine bu iş birliği kapsamında, 23 tane daha tarım alanında meslek lisesini 2022-2023 yılında aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla tüm Türkiye'de tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinde 1 milyon ekmek üretilecek

Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin 4 milyon metrekare uygulama alanı olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"Bu alandaki tüm tarımsal ürünleri, okullarımızın giriş kısmına konulacak satış reyonlarında düşük fiyatta vatandaşlara sunacağız. Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonlar başladı. Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep'te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık. Buradan ilk defa açıklıyorum. Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise mesleki eğitimin tüm faaliyet alanlarında şart olduğunu belirterek, yaklaşık 24 yıl önce kesintiye uğrayan, 28 Şubat'ın karanlık günlerinde baltalanan mesleki eğitimin, iki bakanlığın yapacağı yüksek katkıyla değerini bulacağını dile getirdi.

Çalıştayda, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında, "Mesleki Eğitimi Tercih Eden Öğrencileri Destekleme İş Birliği Protokolü"nün imza töreni gerçekleştirildi.

Öte yandan, 28 Haziran'a kadar sürecek olan çalıştayda, "Tarım Eğitimini Odağına Alacak Şekilde Üretim Yönetimi", "Tarımda Kaynak Kullanım Etkinliği", "Tarımda Teknolojik Dönüşüm", "Tarımsal Mesleki Eğitim", "Tarımda İşgücü Kullanımı ve İstihdam Politikaları" ana başlıklarının yer aldığı konular görüşülerek raporlanacak.

Bakan Özer, daha sonra Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti. AA .