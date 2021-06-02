8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.