7 ilde eğitime kar engeli

Yurdun dört bir yanında devam eden kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı eğitimi de engelledi. Denizli, Kırklareli, Çanakkale, Bingöl, Konya, Bitlis ve Tunceli'den tatil haberleri geldi. Yoğun kar tatili de beraberinde getirdi.

DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin 12 Ocak Çarşamba günü uzaktan devam edileceği belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan, hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

KONYA

Konya'nın Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kara yolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 15 santimetreye ulaşması üzerine, il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis'te yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Tatvan ilçesinde de eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür ve Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.