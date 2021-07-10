65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2021 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Ülkemizde 800 bin kişi 65 yaş maaşı ya da yaşlılık maaşı alıyor. Yaşlılık maaşı alabilmek için bir çok kriter var. 65 yaş aylığı alabilmek için yaşın en az 65 olması ve hanedeki gelirin 852 liranın altında olması gerekiyor. Memur ve emekli maaşına yapılan zam 65 aylığına da yapıldı. 65 aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar aylıklarına ne kadar zam yapıldığını merak ediyor. Peki yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2021 Temmuz 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar oldu?

Ülkemizde 800 bin kişi 65 yaş maaşı ya da yaşlılık maaşı alıyor. Yaşlılık maaşı alabilmek için bir çok kriter var. 65 yaş aylığı alabilmek için yaşın en az 65 olması ve hanedeki gelirin 852 liranın altında olması gerekiyor. Memur ve emekli maaşına yapılan zam 65 aylığına da yapıldı. 65 aylığı (yaşlılık aylığı) alan vatandaşlar aylıklarına ne kadar zam yapıldığını merak ediyor. Peki yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2021 Temmuz 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar oldu?

Ülkemizde maddi durumu olmayan, engelli, yaşlı ve muhtaçlara hayatlarını idame ettirebilmek için çeşitli yardımlarda bulunuluyor. Maddi olarak her ay ödenen bu yardımlar onların yaşamına destek oluyor. Devletin ödediği yardımlar arasında yaşlılara verilen 65 aylığı da var. Ülkmizde '2022 aylığı' da denen 65 aylığı alan 800 bin kişi bulunuyor. 800 bin kişiyi sevindiren bir gelişme yaşandı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına temmuz ayında zam yapıldı. 36 yaş maaşı (yaşılık maaşı) alanların da aylığına zam geldi. Peki temmuz ayı yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı) ne kadar oldu? 65 yaş aylığına ne kadar zam yapıldı? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) güncellendi. Haziran ayı enflasyon rakamının belli olmasıyla temmuzda milyonlarca kişinin alacağı maaşlara zam yapıldı. 65 aylıklarına da zam geldi. Yaşlılık aylığında 31 Haziran 2021'e kadar aylık ödemeler 763 liraydı. Yüzde 8.45'lik artışla birlikte 1 Temmuz itibarıyla 827 liraya çıktı. Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor. Maaşlar, doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlara ayın 5'inde, 1-6 arası olanlara ayın 7'sinde, 3-8 olanlara ayın 8'inde ve 4-9 olanlara ayın 9'unda ödeniyor. Maaşını zamlı almayana bayram öncesi fark yatması bekleniyor.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

Yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sağlanan sosyal yardım artarak devam ediyor. Her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı var. Yaşlı nüfus artışı son dönemde hızlandı. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi bulunmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında maaş bağlanıyor. Bu yardımlardan en öne çıkanlardan biri 65 yaş aylığı. Peki 65 yaş aylığı nasıl alınır? 65 yaş aylığı tüm yaşlılara veriliyor mu? 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar 'yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Hanedeki kişi başına gelir ise 852 liranın altında olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.