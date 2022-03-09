6 ilde okullar tatil edildi

Soğuk hava ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kar yağışı etkisini sürdürürken, bazı illerde eğitime ara verildiği açıklandı.

İstanbul

Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi, kentte bir dizi önlem alındı.

Valilik, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri de 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Sakarya

Sakarya'yı etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak kapsamında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında bazı kararlar aldı.

Valilik, kentteki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi kurumlardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği bilgisini paylaştı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim 14 Mart'a kadar yapılmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 14 Mart Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yüksek öğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitim'e 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yeler yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Bayburt

İl genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Kamu kurumlarında çalışanlar da idari izinli olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Kars

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında şu duyuruyu paylaştı:

"Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır."

Bursa

Bursa'da olumsuz hava koşulları eğitimi durdurdu. Okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de 10-11 Mart'ta idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü' ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir." AA .