3 ilde okullara kar tatili!

Trabzon'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte kar nedeniyle havalimanında uçuşlar iptal edilirken, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Rize ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle Çamoba Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsleri rampa yolda kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, büyükşehir belediyesi ve ifaiye ekiplerince kurtarılarak evlerine taşındı. Ekipler, kentin rampa güzergahlarında temizleme ve tuzlama çalışması sürdürdü. Kar nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri de iptal edildi.

EĞİTİME KAR TATİLİ

Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce kar yağışı öncesinde hazırlıkların başlandığı belirtilerek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği duyuruldu.

RİZE'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME 'KAR' TATİLİ

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

ZONGULDAK'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın 1 günlüğüne tatil edildi.

Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelindeilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, yarın için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.