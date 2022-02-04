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TIMETURK / EĞİTİM / 28 ülkede Anadolu Üniversitesi sınav gerçekleştirdi

28 ülkede Anadolu Üniversitesi sınav gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin Yurt Dışı Programları'nın dönem sonu sınavları başarıyla tamamlandı.

1 Saat Önce
2022-02-04 00:30:36
28 ülkede Anadolu Üniversitesi sınav gerçekleştirdi

28 ülkeye nitelikli yükseköğretim sunan Anadolu Üniversitesinin Yurt Dışı Programlarının 2021-2022 Öğretim Yılı Dönem Sonu Sınavları sona erdi.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya Programları için düzenlenen sınavlar, koronavirüs salgını tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Başta Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları sınavlar için destekte bulundu.

Yurt Dışı Programları'na kayıtlı öğrenciler, sınavlarına bulundukları ülkelerin sınav merkezlerinden katıldı. .

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