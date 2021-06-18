21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı? 21 Haziran 2 Temmuz'da okullar açık mı?

21 Haziran 2 Temmuz'da okullar açık mı? Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'dan itibaren dijital ortamda karnelerine kavuştu. Okullarda bundan sonra ders işlenip işlenmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi? 21 Haziran-2 Temmuz arasında okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler düzenlenecek.

21 Haziran 2 Temmuz'da okullar açık mı? Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'dan itibaren dijital ortamda karnelerine kavuştu. Okullarda bundan sonra ders işlenip işlenmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidecek mi? 21 Haziran-2 Temmuz arasında okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler düzenlenecek.

18 Haziran 2021'de milyonlarca öğrenci karnesine kavuştu. Karnesini alan ve ders notlarını öğrenen öğrenciler 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere 21 Haziran ile 2 Temmuz arasında telafi eğitimi için başvurular alınacaktı. Öğretmenler açısından bakıldığı zaman da bir belirsizlik söz konusu. Öğretmenler de 21 Haziran 2 Temmuz arasında okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki telafi eğitimi öncesi 21 Haziran 2 Temmuz arasında öğretmenler okula gidecek mi? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders anlatacak mı?

21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı?

21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında milyonlarca öğretmen ve öğrenci okulların açık olup olmadığını soruyor. 21 Haziran 2 Temmuz arasında okulların açık olacağı belirtilimişti. Peki 21 Haziran 2 Temmuz arasında ders olacak mı? Öğretmenler 21 Haziran 2 Temmuz'da okula gidecek mi?

Milyonlarca öğrenci 21 Haziran-2 Temmuz arasında öğretim faaliyetlerine devam edecek. 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmî ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek. Lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitim programına 21 Haziran - 2 temmuz tarihlerinde telafidebendevarim.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Türkiye'de tüm okulalrda "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi uygulanacak. Telafi eğitimleri 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.