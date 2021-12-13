2022 YKS tarihi açıklandı!
2022 yılı YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki ama yayımlanan kılavuza göre 2022 YKS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS detayları...
2021-12-13 14:49:47
2022 yılı YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki ama yayımlanan kılavuza göre 2022 YKS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS detayları...
2022 YKS Ne Zaman?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.
2022 Yabancı Dil Sınavları Ne Zaman?
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
2022 KPSS Tarihleri
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım.
Sağlık Bakanlığı Sınav Tarihleri
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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