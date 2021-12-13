2022 YKS tarihi açıklandı!

2022 yılı YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki ama yayımlanan kılavuza göre 2022 YKS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS detayları...