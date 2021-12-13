DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sözleşmeli mühendis, temizlik görevlisi, büro personeli alımı ilanı
Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag güçlü mü? Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman?
Altının kilogramı 814 bin liraya yükseldi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı
81 ilden 77'sinin ihracatı arttı
2022 DGS ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
AB’den Wagner'e yaptırım
Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alımı
Her 10 kişiden 8’i kadına nafaka verilmesinden yana
Şaşırtan keşif: Bu galakside karanlık madde yok
Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
Şampiyonlar Ligi kurası iptal mi edildi? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
Şampiyonlar Ligi kurasında büyük hata! Kura çekimi tekrarlanacak

TIMETURK / EĞİTİM / 2022 YKS tarihi açıklandı!

2022 YKS tarihi açıklandı!

2022 yılı YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki ama yayımlanan kılavuza göre 2022 YKS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS detayları...

2 Saat Önce
2021-12-13 14:49:47
2022 YKS tarihi açıklandı!

2022 yılı YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki ama yayımlanan kılavuza göre 2022 YKS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS detayları...

2022 YKS Ne Zaman?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.

2022 Yabancı Dil Sınavları Ne Zaman?

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

2022 KPSS Tarihleri

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım.

Sağlık Bakanlığı Sınav Tarihleri

TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS: 18 Aralık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş