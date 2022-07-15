>>> YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? 2022 YKS sınavına Türkiye genelinden 3 milyondan fazla aday katıldı. İyi bir bölümde istedikleri üniversitede eğitim görmek isteyenler YKS sınavında ter döktü. Milyonlarca aday ve veli merakla 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2022 YKS sonuçları hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

>>> 18 Haziran ve 19 Haziran'da 3 oturumu da tamamlanan YKS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlanmıştı. Kendi sınav performanslarını değerlendiren adaylar merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sosyal medyada her gün YKS 2022 etiketinin gündem olması adayları heyecanlandırıyor. 2022 YKS sonuçları hangi gün açıklanacak? YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? YKS sonuçları saat kaçta açıklanır? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

2022 YKS sonuçları hangi gün açıklanacak?

3 Oturumda yapılan 2022 YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı?

2022 YKS sonuçları bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Milyonlarca aday sonuçların açıklanmasıyla tercih sürecine geçmek istiyor.

2022 YKS sınavında baraj var mı?

YKS sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. YKS sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar YKS üniversite tercihi yapabilecek.

2021 TYT puanı bu sene (2022) kullanılır mı?

Daha önceki uygulamada Temel Yeterlilik Testi (TYT) 200 üstü puanının geçerlilik süresi 2 yıldı. Yeni düzenleme ile bu süre revize edildi. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.