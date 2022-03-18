DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
‘Küfür bile etti… Putin niye bu kadar gergin?’
Yemen halkına Ramazan yardımları devam ediyor !
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç açıklama tarihi ertelendi mi?
İngiltere: Ukrayna'ya daha fazla silah vereceğiz
YÖK'ten, Ukrayna'dan yatay geçiş için başvuran öğrencilerle ilgili açıklama
Kocaeli'nde büyük keşif: Dünyada kemik ve eşyalarla bulunan ilk lahit
Trenin çarpacağını fark edip TIR'dan atladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı
2022 YKS ne zaman?
ABD'den Rus oligarklara ilişkin kritik karar
Belçikalı market zinciri yağ ve un satışını sınırladı
ABD, ‘komplo teorisi’ diyerek Rusya’yı yalanladı
Rusya: Luhansk bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdik
Eskrimde Fethiyeli Elif'ten tarihi başarı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

TIMETURK / EĞİTİM / 2022 YKS ne zaman?

2022 YKS ne zaman?

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.

2 Saat Önce
2022-03-18 21:09:11
2022 YKS ne zaman?

"2022 YKS ne zaman? sorusunun yanıtı üniversite hayali kuran milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte 2022 YKS sınav tarihleri!

2022 YKS NE ZAMAN?

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş