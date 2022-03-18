2022 YKS ne zaman?
ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT haziran ayında yapılacak.
2022-03-18 21:09:11
"2022 YKS ne zaman? sorusunun yanıtı üniversite hayali kuran milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte 2022 YKS sınav tarihleri!
2022 YKS NE ZAMAN?
Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022 .
YORUMLAR (0)