2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2022 YKS ne zaman yapılacak? 2022 (AYT-TYT) ne zaman hangi gün yapılacak? sorusu yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından YKS sınav tarihlerini ve diğer ÖSYM sınav tarihlerini duyurdu. İşte 2022 ÖSYM sınav tarihleri...

2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2022 YKS ne zaman yapılacak? 2022 (AYT-TYT) ne zaman hangi gün yapılacak? sorusu yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından YKS sınav tarihlerini ve diğer ÖSYM sınav tarihlerini duyurdu. İşte 2022 ÖSYM sınav tarihleri...

Milyonlarca kişinin beklediği 2022 ÖSYM sınavlarının tarihi belli oldu. Açıklamayı sosyal medya hesabından ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı. Sosyal medya hesabından açıkalam yapan Aygün sınav tarihlerini duyurdu. Peki 2022 YKS ne zaman yapılacak? 2022 (AYT-TYT) ne zaman hangi gün yapılacak?

2022 YKS ne zaman yapılacak?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,

2022 KPSS ne zaman yapılacak?

2022 yılında yapılacak KPSS sınav atrihleri de şöyle oldu;

EKPSSS 24 Nisan,

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı

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