2022 - YKS geç başvuruları ne zaman? 2022- YKS geç başvuru tarihi bitti mi? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Milyonlarca üniversite adayı için 2022-YKS başvuruları sona erdi. YKS geç başvuruları ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde alınacak.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Geç başvuru işlemleri 16-17 Mart 2022'de yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınavına her oturum için 115 TL ödenirken geç başvuru sürecinde ise mevcut tutarın yüzde 50 fazlası yatırılacak.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.



SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak. .