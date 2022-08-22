2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılır? 2022 yılı YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek tercihleri (ek yerleştirme) beklemeye başladı. Bilindiği üzere ek yerleştirme işlemleri için adaylardan ücret alınıyor. Peki 2022 YKS ek yerleştirme ücretleri belli oldu mu?

2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılır? 2022 yılı YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise ek tercihleri (ek yerleştirme) beklemeye başladı. Bilindiği üzere ek yerleştirme işlemleri için adaylardan ücret alınıyor. Peki 2022 YKS ek yerleştirme ücretleri belli oldu mu?

2022 YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı ve adayların üniverisite kayıt heyecanı başladı. Üniveristeye yerleşemeyen adaylar ise ek tercihlerin bir an önce başlamasını bekliyor. Ek yerleştirme ile üniveristeli olma hayallerini koruyan binlerce kişi tercih için öncelikle ücret ödemesi gerekecek.

2022 YKS ek tercih ücreti ne kadar?

Ek tercih ücreti geçtiğimiz yıllarda 30 TL olarak uygulanmıştı. Bu sene ek yerleştirme ücreti ek tercih klavuzunun yayınlanmasından sonda netlik kazanacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS ek yerleştirme ücreti kaç TL, hangi bankalara yatırılır?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[11] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

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