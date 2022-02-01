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2022 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 yılında yapılacak YKS'nin başvuru tarihlerini duyurdu. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? sorusu yoğun ilgi görmeye başlarken, 2022 YKS başvuru tarihi hangi gün, nasıl yapılır, YKS başvuru ücreti ne kadar? sorularının cevapları haberimizde...
50 Dakika Önce 2022-02-01 19:29:24
YKS BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?
YKS2022başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınacak.
YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.
YKS NE ZAMAN? TYT - AYT - YDT TARİHLERİ 2022
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak. 2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak. 2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
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