2022 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 yılında yapılacak YKS'nin başvuru tarihlerini duyurdu. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? sorusu yoğun ilgi görmeye başlarken, 2022 YKS başvuru tarihi hangi gün, nasıl yapılır, YKS başvuru ücreti ne kadar? sorularının cevapları haberimizde...