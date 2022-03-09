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2022 yılında eğitim alanında İstanbul'a dev yatırım!

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2022 yılında eğitim alanında İstanbul'a dev yatırım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; ' 2022 yılında İstanbul'umuza 8,9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. 'dedi.

2 Saat Önce
2022-03-09 22:02:17
2022 yılında eğitim alanında İstanbul'a dev yatırım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Süleyman Şah Anadolu Lisesinin açılışına katıldı. Bakan Özer açılışta bazı açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, ülkelerin en değerli sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda 81 ilde, tüm ilçelerde çok ciddi bir eğitim seferberliğine şahit olduğunu söyledi.

Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak, gençlerin okullarla buluşmasını güçlendirmek için devasa yatırımlar yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, derslik sayılarının 200-300 binli rakamlardan bugün itibariyle 609 bini devlet okullarında olmak üzere 855 binlere ulaştığını ifade etti.

İstanbul'daki eğitim yatırımlarıyla ilgili Özer, “Eğitimdeki yatırımları arttırma noktasında en fazla yatırım yaptığımız ilimiz İstanbul. 2022 yılında İstanbul'umuza 8,9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığının en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Sadece eğitim binalarında değil, öğretmen atamalarında da İstanbul'u merkeze aldık. Son iki atamada en büyük payı İstanbul'a verdik. 31 Ocak 2022 tarihindeki 15 bin öğretmenimizin yüzde 50'sini yani 7500'ünü İstanbul'a verdik. Bu yatırımlarımız devam edecek. İstanbul'umuz çok daha nitelikli eğitim binalarına, çok daha nitelikli eğitime kavuşacak" dedi. .

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