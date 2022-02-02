2022 Yılı Açık Lise ve Ortaokul Sınav Görevi Ücretleri Belli Oldu! Sınav Gözetmenleri Ne Kadar Alacak?

Açık Öğretim Lise ve Ortaokul sınavlarında gözetmenlik yapacak görevlilerin ücretleri belli oldu. Açık lise ve açık ortaokul sınavlarında görevli bina yöneticisi, sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen için ücretler açıklandı. Peki, açık lise ve açık ortaokul sınav görevli ücretleri ne kadar?

Hafta sonları düzenlenen Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavlarında görev yapacakların alacağı ücret 2022 yılı için açıklandı.

Toplu sözleşmenin ilgili hükmü şu şekildedir:

"Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri

Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12. maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre ise;