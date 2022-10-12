2022-YDUS başvuruları başladı I YDUS 2022 başvuru şartları, tarihi, ücreti I 2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu

YDUS başvurusu nasıl yapılır? YDUS başvurusu ne zaman bitecek? YDUS başvuru ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-YDUS başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. YDUS başvuru ücreti 570,00 TL olarak açıklandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YDUS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." 2022-YDUS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri .