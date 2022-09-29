2022 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TUS sonuç sorgulama ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) giren adaylar TUS sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Adayların heyecanla beklediği TUS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS ne zaman açıklanır? TUS sonuçları belli oldu mu? TUS sonuç açıklanma tarihi ne zaman? TUS sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? İşte TUS sınav sonucu öğrenme ekranı…

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) giren adaylar şimdi de 2022-TUS sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor ve arama motorlarına TUS sonuçları ne zaman açıklanır? TUS sonuçları belli oldu mu? sorularını yazıyorlar. Peki, 2022-TUS sonuçları hangi gün açıklanacak? TUS sınav sonucuna nereden bakılır? İşte detaylar…

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS 2. Dönem oturumuna katılım sağlayan adaylar, 2022-TUS sonuçlarını araştırmaya başladılar. Bu içeriğimizde ise TUS Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt hazırladık. Peki, TUS sonuç tarihi ne zaman?

TUS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 4 Eylül tarihinde düzenlenen TUS sınavına katılan adaylar TUS sonuçlarını merak ediyorlar.

ÖSYM başkanlığı tarafından yayınlanmakta olan ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının sonuçları 29 Eylül'de (bugün) adayların erişimine açılacak. Bu sayede adaylar TUS sınav sonuçlarına erişebilecekler. Peki TUS sonucu nereden öğrenilir? TUS sınav sonucu nasıl öğrenilir araştırılıyor.

TUS sonuç öğrenme ekranı

4 Eylül'de sınava giren adaylar sınav sonuçları için nefeslerini tuttu. Sonuçların açıklamasına çok az bir süre kala adaylar TUS sonuçları nereden öğrenilir merak ediyorlar. TUS sonuç sorgulama ekranını araştıran adaylar, 2022 TUS sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyorlar. TUS sonuçları ÖSYM'nin resmi web adresi olan sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden sorgulanabilir.

TUS nedir?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.