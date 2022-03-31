2022-TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamında gerçekleştirilen 2022 TUS sınavın sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı.

2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları erişime açıldı. Sınava katılım gösteren adaylar, TUS sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

İşte ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası:

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

TUS Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları da aynı internet sitesinden öğrenilebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sonucunu öğrenen adaylar tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak duyurular kısmından öğrenecekler.

TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

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