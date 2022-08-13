2022 Sözel Bölümler Neler? Sözel Bölümlerin Taban Puanı Nedir?
2022 Sözel bölümler nedir? YÖK Sözel bölümlerin taban puanı neler? Yüksek Öğretim Sınavına hazırlanan öğrenciler istedikleri üniversitede istedikleri bölümleri araştırmakta. Özellikle de arama motorunda en çok araştırılan arasında sözel bölümler yer almakta. Sizler için 2 yıllık ve 4 yıllık sözel bölümlerinin neler olduğu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilenler…
2022-08-13 09:43:25
Sözel de Hangi Bölümler Var?
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Türkçe Öğretmenliği
- İlahiyat
- Coğrafya Öğretmenliği
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Tarih Ve Tarih Öğretmenliği
- Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Gazetecilik
2 yıllık Sözel Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler;
- Adalet
- Aşçılık
- Basın ve Yayıncılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Deri Konfeksiyon
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Geleneksel El Sanatları
- Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
- Görsel İletişim
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İlahiyat
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turist Rehberliği
- Turizm Animasyonu
- Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
- Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
- Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
- Yerel Yönetimler
4 yıllık Sözel Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümle;
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Basın ve Yayın (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Coğrafya (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Çerkez Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) ( SÖZ)
- El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Film Tasarım ve Yönetmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Gazetecilik (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Görsel Sanatlar (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halk bilim (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkla İlişkiler (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İlahiyat (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Bilimleri (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Fakültesi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Sanatları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İletişim ve Tasarım (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İslam Bilimleri (4 Yıllık) ( SÖZ)
- İslami İlimler (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Medya ve İletişim (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Reklamcılık (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sanat Tarihi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Tarih (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türk Halkbilimi (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Türkoloji (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Yeni Medya (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) ( SÖZ)
- Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık)
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