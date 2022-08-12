2022 Sınavsız İkinci Üniversite Nedir? Kimler Başvurabilir?

İkinci üniversite ne? Son zamanlarda gündemde yer alan konulardan sınavsız ikinci üniversite, bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden ikinci bir üniversite okuyabilmeleridir. Sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvurabilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Türkiye'de Sınavsız İkinci Üniversite Hangi Üniversitelerde Var? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sınavsız İkinci Üniversite Kimler Başvurabilir?

Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren bir eğitim sistemidir.

Sınavsız İkinci Üniversite Nasıl Başvurulur?

Sınavsız ikinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları ikinci üniversite kayıt sayfasından kolaylıkla yapabilirler. Belirlenen adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek kalmamaktadır.

İkinci Üniversite Ücretli Mi?

İkinci üniversiteye ücret ödenecek mi? Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacağı duyuruldu. İkinci üniversitelerin dönem başı ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.

Türkiye'de Sınavsız İkinci Üniversite Hangi Üniversitelerde Var?

Anadolu üniversitesi Açık öğretim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi AUZEF

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi ATA AÖF

Ankara Üniversitesi ANKUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları:

Ön Lisans Programları

Bilgisayar Programcılığı (Yeni)

Çocuk Gelişimi

Grafik Tasarımı

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

Kültürel Miras Ve Turizm

İlahiyat

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Marka İletişimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

Lisans Programları

Coğrafya

Çocuk Gelişimi

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Felsefe

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Rekreasyon

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

Yönetim Ve Bilişim Sistemleri

Anadolu Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları:

Ön lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Lisans Programları

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Atatürk Üniversitesi Sınavsız Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları:

Lisans programları;

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Grafik Sanatlar

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Ön lisans programları;