2022 Sınavsız İkinci Üniversite Nedir? Kimler Başvurabilir?
İkinci üniversite ne? Son zamanlarda gündemde yer alan konulardan sınavsız ikinci üniversite, bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanların herhangi bir sınava girmeden ikinci bir üniversite okuyabilmeleridir. Sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvurabilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Türkiye'de Sınavsız İkinci Üniversite Hangi Üniversitelerde Var? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.
2022-08-12 20:42:02
Sınavsız İkinci Üniversite Kimler Başvurabilir?
Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren bir eğitim sistemidir.
Sınavsız İkinci Üniversite Nasıl Başvurulur?
Sınavsız ikinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları ikinci üniversite kayıt sayfasından kolaylıkla yapabilirler. Belirlenen adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek kalmamaktadır.
İkinci Üniversite Ücretli Mi?
İkinci üniversiteye ücret ödenecek mi? Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacağı duyuruldu. İkinci üniversitelerin dönem başı ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.
Türkiye'de Sınavsız İkinci Üniversite Hangi Üniversitelerde Var?
- Anadolu üniversitesi Açık öğretim Fakültesi
- İstanbul Üniversitesi AUZEF
- Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi ATA AÖF
- Ankara Üniversitesi ANKUZEF
İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları:
Ön Lisans Programları
- Bilgisayar Programcılığı (Yeni)
- Çocuk Gelişimi
- Grafik Tasarımı
- Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
- Kültürel Miras Ve Turizm
- İlahiyat
- Laborant Ve Veteriner Sağlık
- Marka İletişimi
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi
- Sosyal Hizmetler
- Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
- Yaşlı Bakımı
Lisans Programları
- Coğrafya
- Çocuk Gelişimi
- Egzersiz Ve Spor Bilimleri
- Felsefe
- İktisat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı Ve Güvenliği
- Rekreasyon
- Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
- Sosyoloji
- Tarih
- Uluslararası Ticaret Ve Lojistik
- Yönetim Ve Bilişim Sistemleri
Anadolu Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları:
Ön lisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
Lisans Programları
- Felsefe
- Görsel İletişim Tasarımı
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
Atatürk Üniversitesi Sınavsız Uzaktan Eğitim Fakültesi Programları:
Lisans programları;
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Halkla ilişkiler ve Tanıtım
- Grafik Sanatlar
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
Ön lisans programları;
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgi Yönetimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İslami İlimler
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yerel Yönetimler
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